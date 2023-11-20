Менди подал в суд на "Манчестер Сити"
Защитник Бенжамен Менди подал иск к своему бывшему клубу "Манчестер Сити" насчет невыплаченных зарплат.
В июле этого года Королевский суд Честера полностью оправдал Менди по резонансному делу об изнасилованиях и домогательствах в отношении нескольких женщин. К тому моменту контракт Бенжамена с "Сити" едва истек.
Изначально Менди был арестован полицией в августе 2021, с сентября 2021 перестав получать свою зарплату по контракту с "Сити", и теперь Бенжамен пытается вернуть эти деньги.
Королевский адвокат Ник Де Марко подтвердил Sky Sports, что от лица Менди зарегистрировал иск к "Сити" в Суде по трудовым спорам.
29-летний француз намерен отсудить у чемпионов Премьер-Лиги 9-10 миллионов фунтов, в которые он оценивает невыплаченную зарплату за почти два года.
В 2017 году "Сити" потратил 52 млн. фунтов на приглашение Менди из "Монако". Сейчас Бенжамен выступает за "Лорьян", к которому он присоединился свободным агентом.
20.11.2023 21:00
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