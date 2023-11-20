Менди подал в суд на "Манчестер Сити"

Защитник Бенжамен Менди подал иск к своему бывшему клубу "Манчестер Сити" насчет невыплаченных зарплат.

В июле этого года Королевский суд Честера полностью оправдал Менди по резонансному делу об изнасилованиях и домогательствах в отношении нескольких женщин. К тому моменту контракт Бенжамена с "Сити" едва истек.



Изначально Менди был арестован полицией в августе 2021, с сентября 2021 перестав получать свою зарплату по контракту с "Сити", и теперь Бенжамен пытается вернуть эти деньги.



Королевский адвокат Ник Де Марко подтвердил Sky Sports, что от лица Менди зарегистрировал иск к "Сити" в Суде по трудовым спорам.



29-летний француз намерен отсудить у чемпионов Премьер-Лиги 9-10 миллионов фунтов, в которые он оценивает невыплаченную зарплату за почти два года.



В 2017 году "Сити" потратил 52 млн. фунтов на приглашение Менди из "Монако". Сейчас Бенжамен выступает за "Лорьян", к которому он присоединился свободным агентом.