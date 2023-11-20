Виейра может покинуть "Арсенал" в январе

Полузащитник "Арсенала" Фабиу Виейра может покинуть лондонский клуб в январе.

Виейра выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Порту" за 34.2 млн. фунтов летом 2022, однако основным игроком у "канониров" стать до сих пор не смог.



В этом сезоне 23-летний португалец сыграл 13 матчей за "Арсенал", но лишь на три из них выходил в стартовом составе.



Как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, главный тренер "Арсенала" Микель Артета пока не принял решение насчет дальнейшей судьбы Виейра, однако уход Фабиу в январе не может быть исключен.



Например, уже известно, что заполучить Виейра на правах аренды хотел бы "Марсель", но французскому клубу сперва нужно назначить Мехди Бенатиа своим новым спортивным директором.