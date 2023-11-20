Виейра может покинуть "Арсенал" в январе

Фабиу Виейра Полузащитник "Арсенала" Фабиу Виейра может покинуть лондонский клуб в январе.

Виейра выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Порту" за 34.2 млн. фунтов летом 2022, однако основным игроком у "канониров" стать до сих пор не смог.

В этом сезоне 23-летний португалец сыграл 13 матчей за "Арсенал", но лишь на три из них выходил в стартовом составе.

Как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, главный тренер "Арсенала" Микель Артета пока не принял решение насчет дальнейшей судьбы Виейра, однако уход Фабиу в январе не может быть исключен.

Например, уже известно, что заполучить Виейра на правах аренды хотел бы "Марсель", но французскому клубу сперва нужно назначить Мехди Бенатиа своим новым спортивным директором.


Метки Арсенал, Виейра

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2023 20:00

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