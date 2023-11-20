Агент Жоржиньо установил дедлайн для "Арсенала"

Агент полузащитника Жоржиньо установил дедлайн для "Арсенала", чтобы продлить контракт с его клиентом.

Жоржиньо выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Челси" за 12 миллионов фунтов в январе 2022, в этом сезоне отметившись восемью появлениями в стартовом составе "канониров" во всех соревнованиях.



"Арсенал" пока не предлагал новую сделку Жоржиньо, чей действующий контракт истекает в конце этого сезона, и агент 31-летнего итальянца требует, чтобы "канониры" определились со своими планами в отношении его клиента до наступления весны.



"Пока все стоит на месте. Мы подумаем об этом (других клубах) после февраля. Однако приоритетом остается "Арсенал", — сообщил Сантос TMW.