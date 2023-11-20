"Арсенал" снова попытается купить Дугласа Луиса

"Арсенал" готов предпринять очередную попытку приобрести полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиса.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета и спортивный директор "канониров" Эду имеют давний интерес к Луису, которого они пытались заполучить еще летом 2022, однако тогда на их предложение в 25 миллионов фунтов последовал отказ.



Daily Mirror ожидает, что из-за проблем Томаса Партея со здоровьем "Арсенал" попытается купить Луиса в зимнее трансферное окно, однако "Вилла" совершенно не заинтересована в расставании с Дугласом.



Луис проводит великолепный сезон, забив шесть голов, и имеет контракт до 2026 года, а "Вилла" находится всего в одном очке от зоны Лиги Чемпионов.



Учитывая все это, на сей раз "Арсеналу" придется предложить значительно больше денег, нежели 15 месяцев назад, чтобы убедить "Виллу" отпустить своего ключевого игрока.