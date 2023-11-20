"Арсенал" снова попытается купить Дугласа Луиса
"Арсенал" готов предпринять очередную попытку приобрести полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиса.
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета и спортивный директор "канониров" Эду имеют давний интерес к Луису, которого они пытались заполучить еще летом 2022, однако тогда на их предложение в 25 миллионов фунтов последовал отказ.
Daily Mirror ожидает, что из-за проблем Томаса Партея со здоровьем "Арсенал" попытается купить Луиса в зимнее трансферное окно, однако "Вилла" совершенно не заинтересована в расставании с Дугласом.
Луис проводит великолепный сезон, забив шесть голов, и имеет контракт до 2026 года, а "Вилла" находится всего в одном очке от зоны Лиги Чемпионов.
Учитывая все это, на сей раз "Арсеналу" придется предложить значительно больше денег, нежели 15 месяцев назад, чтобы убедить "Виллу" отпустить своего ключевого игрока.
20.11.2023 18:00
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