Агент подтвердила, что Леонардо направляется в Европу

Агент Рафаэла Пимента подтвердила, что нападающий "Сантоса" Маркос Леонардо готов к переезду в Европу.

В предыдущие месяцы Леонардо сватали в "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Также серьезный интерес к 20-летнему бразильцу приписывают "Ньюкаслу" и "Роме".



Отказавшийся от смены клуба минувшим летом Леонардо забил 17 голов за "Сантос" за сезон 2023 и теперь готов сделать шаг вперед в своей карьере.



"Он мог быть продан еще в предыдущее трансферное окно, но "Сантос" находился в особой спортивной ситуации (ввиду продаж Анджело Габриэля и Дейвида Вашингтона в "Челси"). Он согласился остаться, потому что хотел помочь до конца чемпионата. Он не хотел уходить, потому что это не было правильно".



"Но теперь пришло время двигаться дальше. Он хочет получить опыт в Европе, и время для этого наступает этой зимой", — цитирует Пименту Evening Standard.