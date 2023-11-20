"Челси" готов отложить покупку нападающего до лета

"Челси" готов отложить покупку забивного нападающего до следующего лета.

На старте этого сезона "Челси" испытывал большие проблемы с забитыми голами, и ранее пресса ожидала, что "синие" попытаются найти решение на трансферном рынке в январе.



С переходом в "Челси" связывали таких нападающих, как Виктор Осимхен из "Наполи", Айвен Тоуни из "Брентфорда", Олли Уоткинс из "Астон Виллы" и Беньямин Шешко из "РБ Лейпциг".



Однако в последние недели "Челси" заметно прибавил и прибавили отдельные игроки вроде Николя Джексона, который в течение недели забил четыре гола против "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити".



Кроме того, "Челси" по-прежнему ждет прогресса от Армандо Бройи, а известный своим бомбардирским талантом Кристофер Нкунку находится на пороге возвращения в строй.



"Челси" постоянно анализирует ситуацию и сейчас, как сообщил авторитетный журналист Бен Джейкобс GiveMeSport, склоняется к тому, чтобы остаться с имеющимися нападающими до конца сезона.



"Челси" все равно планирует приобрести нападающего, но теперь собирается вернуться к этому уже следующим летом.