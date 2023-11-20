Маттеус считает Англию одним из фаворитов Евро-2024

Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус назвал сборную Англии одним из фаворитов на победу на Евро-2024.

Досрочно оформив путевку на турнир в Германию следующим летом, победой 2:0 над Мальтой в минувшую пятницу англичане обеспечили себе первое место в своей отборочной группе.



Маттеус восхищается ведущими игроками английской сборной в лице Джуда Беллингема, блистающего за "Реал" после перехода из дортмундской "Боруссии", и Харри Кейна, который не перестает забивать за "Баварию", и считает, что команда Гарета Саутгейта вполне может выиграть Евро-2024.



"Конечно, у вас в Англии невероятные игроки, быстрые игроки, сильные игроки, игроки с хорошей техникой, и ваша команда всегда является фаворитом на турнирах".



"Думаю, с учетом того, что Харри Кейн находится в такой форме, Беллингем находится в такой форме — я имею ввиду его игру в последние 12 месяцев, а не только за "Реал", потому что он был очень хорош и на Чемпионате Мира в Катаре, — ваша команда является одним из фаворитов на победу в следующем году", — сообщил Маттеус Daily Mail.