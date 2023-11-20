Райс не думает о своем ценнике
Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс заявил, что не ощущает давления от своего впечатляющего ценника.
Минувшим летом "Арсенал" обновил свой трансферный рекорд, пригласив Райса из "Вест Хэма" за 105 миллионов фунтов.
В прошлом Премьер-Лига знала немало игроков, которые не оправдывали ожиданий, связанных со своим ценником, однако у 24-летнего Райса таких проблем не возникло, и Деклан сразу утвердился ключевым игроком команды Микеля Артеты.
"Когда трансфер был в процессе оформления, я очень нервничал из-за ценника. Думать об этом — нормально. Ты — человек, которого покупают за 105 миллионов фунтов, это не ощущается таким уж нормальным. Но это благодаря тому, что я сделал в "Вест Хэме" и как высоко они ценили меня".
"Перейдя в "Арсенал", я просто подумал, что мне просто нужно быть Декланом Райсом, быть собой, не быть кем-то другим, и тогда все пойдет как по маслу".
"Первые три недели предсезонной подготовки были по-настоящему тяжелыми из-за перемен. Но после нескольких недель на новой работе ты начинаешь осваиваться".
"Сейчас я чувствую себя по-настоящему освоившимся. Что касается ценника, то я не думаю об этом. Я просто играю матчи и стараюсь играть как можно лучше".
"Если честно, я просто стараюсь играть в свою игру. Я не позволяю этому влиять на меня никоим образом. Я просто приезжаю на тренировки и стараюсь тренироваться как можно лучше", — цитирует Райса Daily Mail.
20.11.2023 14:00
Просмотров: 338
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: