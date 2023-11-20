"Тоттенхэм" заинтересован в покупке Рафиньи
"Тоттенхэм" заинтересован в приобретении вингера "Барселоны" Рафиньи в январе.
"Тоттенхэм" обнадеживающим образом начал этот сезон и имеет реальные шансы вернуться в Лигу Чемпионов, если не завоевать титул Премьер-Лиги.
Поэтому руководство "Тоттенхэма" готово оказать поддержку своему главному тренеру Анге Постекоглу на трансферном рынке в январе, и каталонское издание Sport называет Рафинью одной из целей "шпоры".
Рафинья отыграл два отличных сезона за "Лидс" до своего перехода в "Барселону" за 55 миллионов фунтов летом 2022. С тех пор 26-летний бразилец забил 12 голов и отдал 15 результативных передач в 61 матче за клуб с "Ноу Камп".
Утверждается, что главный тренер "Барселоны" Хави готов принести в жертву Рафинью, чтобы не мешать развитию юного Ламина Ямаля.
"Барселона" хочет за Рафинью 61 млн. фунтов, однако "Тоттенхэм" также может попытаться выменять бразильца на своего защитника Кристиана Ромеро, который в свое время обошелся "шпорам" в 47 млн. фунтов.
20.11.2023 13:00
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