Нагельсманн объяснил, почему Хаверц сыграл левого защитника

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн объяснил, почему атакующий полузащитник "Арсенала" Кай Хаверц был переведен на позицию левого защитника.

В минувшую субботу Нагельсманн дебютировал на тренерском мостике сборной Германии, потерпев поражение 2:3 от Турции в товарищеском матче.



24-летний Хаверц, у которого пока не ладится игра за "Арсенал", вышел на матч в Берлине в качестве левого защитника, а уже на пятой минуте забил гол.



По словам Нагельсманна, Хаверц сам вызвался сыграть в обороне, и эта универсальность Кая может стать важным оружием немцев на домашнем турнире следующим летом.



"Кай сказал, что хочет этого. Хочет попробовать".



"Я не вижу в этом риска для него, но вижу очень, очень большую возможность сыграть ключевую роль на Евро. Впервые действуя на непривычной позиции, он справился крайне хорошо и был, наверное, нашим лучшим игроком".



"Кай не всегда будет играть на этой позиции. Он исключительно хороший игрок, и это хороший вариант. Но он не всегда будет играть классического левого защитника", — цитирует Нагельсманна Football.London.