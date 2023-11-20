Саутгейт хочет, чтобы Англия стала первой в рейтинге сборных ФИФА

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт призвал своих подопечных захватить лидерство в рейтинге национальных команд ФИФА.

В минувшую пятницу англичане показали весьма посредственный футбол против Мальты, хотя и одержали победу 2:0, гарантировавшую им первое место в отборочной группе Евро-2024.



В преддверии выезда к Северной Македонии Саутгейт потребовал от команды улучшить свою игру и не рассматривать оставшиеся до турнира в Германии матчи как лишенные смысла.



Гарет хочет, чтобы с помощью матча против Северной Македонии в понедельник и товарищеских игр против Бразилии и Бельгии в марте англичане попытались улучшить свое положение в рейтинге сборных ФИФА.



"Мы должны сыграть лучше, нежели против Мальты. Мы преодолели отбор. После сыгранных на выходных матчах мы можем оказаться третьими в мире, но мы в двух строчках от того места, где должны быть, поэтому мы не можем расходовать матчи впустую".



"У некоторых игроков есть три матча, чтобы попасть в заявку, а у некоторых есть три матча, чтобы попасть в стартовый состав. Если мы собираемся стать командой топ-уровня, нам требуется высочайший уровень игры каждый раз".



"Мотивирован ли я возможностью стать сборной номер один в мире? Да, потому что в конце концов это достигается благодаря стабильности. А также это задает поведение на тренировочном поле и за его пределами каждый день".



"Если ты собираешься стать сборной номер один в рейтинге, то места неряшливости и небрежности быть не может. К этому нужно стремиться. Очевидно, наша игра против Мальты — это не то впечатление, которое мы хотим оставить о себе", — цитирует Саутгейта The Guardian.