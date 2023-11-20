Саутгейт хочет, чтобы Англия стала первой в рейтинге сборных ФИФА

Гарет Саутгейт Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт призвал своих подопечных захватить лидерство в рейтинге национальных команд ФИФА.

В минувшую пятницу англичане показали весьма посредственный футбол против Мальты, хотя и одержали победу 2:0, гарантировавшую им первое место в отборочной группе Евро-2024.

В преддверии выезда к Северной Македонии Саутгейт потребовал от команды улучшить свою игру и не рассматривать оставшиеся до турнира в Германии матчи как лишенные смысла.

Гарет хочет, чтобы с помощью матча против Северной Македонии в понедельник и товарищеских игр против Бразилии и Бельгии в марте англичане попытались улучшить свое положение в рейтинге сборных ФИФА.

"Мы должны сыграть лучше, нежели против Мальты. Мы преодолели отбор. После сыгранных на выходных матчах мы можем оказаться третьими в мире, но мы в двух строчках от того места, где должны быть, поэтому мы не можем расходовать матчи впустую".

"У некоторых игроков есть три матча, чтобы попасть в заявку, а у некоторых есть три матча, чтобы попасть в стартовый состав. Если мы собираемся стать командой топ-уровня, нам требуется высочайший уровень игры каждый раз".

"Мотивирован ли я возможностью стать сборной номер один в мире? Да, потому что в конце концов это достигается благодаря стабильности. А также это задает поведение на тренировочном поле и за его пределами каждый день".

"Если ты собираешься стать сборной номер один в рейтинге, то места неряшливости и небрежности быть не может. К этому нужно стремиться. Очевидно, наша игра против Мальты — это не то впечатление, которое мы хотим оставить о себе", — цитирует Саутгейта The Guardian.


Метки рейтинги, Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2023 11:00

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Последние комментарии:




  1. lfc-in-my-heart 20.11.2023 12:00 # lfc-in-my-heart
    С тобой у руля это просто невозможно.

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  2. brown-ale 20.11.2023 11:57 # brown-ale
    Пока четвертые. Аргов и французов тяжело будет обойти.

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  3. suddenly 20.11.2023 11:42 # suddenly
    Первой с конца?

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  4. lfc-krr 20.11.2023 11:15 # lfc-krr
    Единственный трофей, который светит Англии.

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