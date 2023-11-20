Жилберто Силва раскрыл планы "Арсенала" на январь

Легенда "Арсенала" Жилберто Силва раскрыл планы лондонского клуба на зимнее трансферное окно.

В последние недели пресса много спекулировала о том, что в январе "Арсенал" постарается приобрести забивного нападающего вроде Айвена Тоуни из "Брентфорда".



Однако по разговорам со своим соотечественником и спортивным директором "Арсенала" Эду, а также другими людьми из клуба Силва понял, что "канониры" больше сосредоточены на укреплении центра поля.



"Я слышал, что они, возможно, ищут полузащитников, особенно с учетом травм Партея".



"Я не уверен на 100 процентов, случится ли это, но они должны осознавать, что это очень короткое окно и очень специфичное. Порой ты должен быть как рыбак, подсекая в правильный момент, чтобы заполучить правильного игрока, в котором вы действительно нуждаетесь, который поможет вам выигрывать матчи, который будет полезен в остатке сезона и который улучшит вашу игру".



"Я много раз разговаривал с людьми оттуда, включая Эду, и они упорно трудятся, чтобы собрать данные и определить правильные цели для клуба. Конкуренция на рынке очень высока, и порой тебе нужно действовать быстро, не упуская возможность", — сообщил Силва Daily Mirror.