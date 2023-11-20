Робертсон доволен процессом своего восстановления

Крайний защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон рассказал о процессе своего восстановления после операции на плече.

29-летний Робертсон отсутствует с международного перерыва в октябре, когда он вывихнул плечо в матче за сборную Шотландии и был вынужден лечь под нож хирурга.



С тех пор Робертсон пропустил уже семь матчей "Ливерпуля". В данный момент Энди по-прежнему далеко от возвращения в строй и даже от возобновления тренировок, однако состояние игрока улучшается.



"Я иду на поправку, медленно и верно. Операция прошла успешно, и это самое важное. Никаких осложнений после нее или вроде того".



"Пока что все хорошо. Операция была три недели назад, и все идет хорошо. Я просто должен двигаться шаг за шагом, неделя за неделей. До этого момента все было хорошо, и я надеюсь, так будет и дальше. Надеюсь, я вернусь к занятиям на траве, прежде чем мы узнаем об этом".



"Сроки? Пока что я не забегаю вперед. Я просто стараюсь двигаться неделя за неделей. Я пытаюсь не поддаваться разочарованию — я не привык быть травмированным, поэтому я стараюсь одерживать маленькие победы каждую неделю".



"Я не хочу устанавливать конкретный матч, к которому я могу вернуться. Я просто двигаюсь медленно, но верно, и когда настанет время потрудиться, я сделаю все возможное, чтобы как можно скорее вернуться на поле", — цитирует Робертсона Liverpool Echo.