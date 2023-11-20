Дейн считает, что Артета нанес ущерб имиджу "Арсенала"

Бывший вице-президент "Арсенала" Дэвид Дейн считает, что главный тренер "канониров" Микель Артета нанес ущерб имиджу клуба своими комментариями после поражения 1:0 от "Ньюкасла".

На прошлой неделе FA обвинила Артету в оскорблении рефери, потребовав от Микеля объяснить свои комментарии, в которых он назвал судейство на "Сент-Джеймс Парк" "позором" и "стыдом".



Дейн, руководивший "Арсеналом" с 1983 по 2007 год, убежден, что Артета поступил ошибочно, а боссам клуба стоило образумить Микеля, а не поддерживать его с помощью официального заявления на следующий день.



"Поддержал бы я его, если бы это случилось при мне? Ни за что. Но мы говорим об эмоциональной игре, и такие вещи случаются. Думаю, это печально, и тебе остается жить и учиться".



"Предупредил бы я Артету? Наверное. Но в то же время ты не хочешь подрывать авторитет главного тренера".



"В порыве эмоций главный тренер сказал то, во что он верит. Я присутствовал на матче с "Ньюкаслом", и он выглядел огорченным решениями против него".



"Думаю, в конце концов это было небольшое заблуждение, потому что игра длилась 101 минуту, включая три добавленных в первом тайме и восемь добавленных во втором".



"За 101 минуту игры мы нанесли только один удар в створ, поэтому нельзя сказать, что команда заслуживала победу. Что есть, то есть".



"Существует процедура того, как они реагируют на такие вещи, и я просто думаю, что это было слегка необязательным. Я не думаю, что это пошло на пользу имиджу клуба", — сообщил Дейн talkSPORT.