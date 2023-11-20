Джеймс: "Давно не чувствовал себя так хорошо"

Капитан "Челси" Рис Джеймс заявил, что доволен своей формой после возвращения из лазарета.

В 2023 году Джеймс пропустил 18 матчей "Челси" с травмами, включая девять в этом сезоне, на старте которого он был назначен капитаном команды.



После своей очередной травмы Джеймс сыграл уже пять матчей, и 23-летний защитник чувствует, что теперь он по-настоящему близок к своей лучшей форме.



"Я давно не чувствовал себя так хорошо. Я определенно ощущаю, что моя сила и физическая форма снова улучшаются".



"Мне пока что не удалось сыграть все 90 минут, но я упорно тренируюсь и играю, подстегивая себя до предела каждый день, чтобы вернуться на свой лучший уровень".



"Также я рад, что снова помогаю команде. После трех месяцев отсутствия требуется некоторое время, чтобы вернуться в форму. Некоторые думают, что ты сразу возвращаешься на свой прежний уровень, но это не так устроено", — сообщил Джеймс официальному веб-сайту "Челси".