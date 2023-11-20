Анонс матча Северная Македония — Англия
Сборная Англии завершит свое выступление в отборе к Евро-2024 выездным матчем против Северной Македонии.
Англичане еще в прошлом месяце гарантировали себе путевку на турнир в Германию следующим летом, обыграв Италию со счетом 3:1.
А невзрачной победой 2:0 над Мальтой в минувшую пятницу родоначальники футбола обеспечили себе первое место в отборочной Группе C — и более благосклонный жребий на Евро-2024.
Выезд в Северную Македонию, а также товарищеские матчи против Бразилии и Бельгии в марте являются возможностью для главного тренера англичан Гарета Саутгейта посмотреть в деле некоторых игроков.
"Приоритет — качество игры. Мы установили определенные стандарты. В пятницу мы не соответствовали этим стандартам".
"Мы должны вернуться к тому, в чем мы хороши. Также это возможность взглянуть на пару вещей, на которые мы бы хотели взглянуть", — сообщил Саутгейт.
Когда сборная Северной Македонии гостила на "Олд Траффорд" в июне, англичане одержали победу 7:0. Все билеты на ответную встречу уже распроданы, и Саутгейт готовится к горячему приему.
"Мы играем против команды, которая уже не может выйти из группы, но которая обладает огромной гордостью, и случившееся в Манчестере будет подстегивать их. Мы должны быть готовы к очень хорошей атмосфере, толпе, полному стадиону", — добавил Саутгейт.
- Англия еще никогда не проигрывала Северной Македонии в пяти встречах (3 победы, 2 ничьи).
- Северная Македония забила только три гола в пяти матчах против Англии и ни одного в трех последних.
- В семи отборочных матчах к Евро-2024 англичане пропустили только три гола.
- В отборе к Евро-2024 Северная Македония забила девять голов, но пропустила 19.
- Англия не знает поражений уже девять матчей кряду во всех соревнованиях, последний раз проиграв Франции в 1/4 финала ЧМ-2022.
Очередной потерей английской сборной стал вингер "Вест Хэма" Джаррод Боуэн, получивший небольшой ушиб на тренировке. Кроме того, Киран Триппьер не поехал в Скопье из-за причин личного характера.
Чемпионат Европы 2024 года. Отборочный турнир. Группа C
Сборная Северной Македонии — сборная Англии
Скопье. Стадион "Тоше Проески". 22:45 Онлайн-трансляция Прогноз
20.11.2023 06:00
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За место Хендерсона надо наигрывать уже других игроков, того же Уолкера по хорошему надо уже провожать.
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