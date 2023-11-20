Анонс матча Северная Македония — Англия

Сборная Англии завершит свое выступление в отборе к Евро-2024 выездным матчем против Северной Македонии.

Англичане еще в прошлом месяце гарантировали себе путевку на турнир в Германию следующим летом, обыграв Италию со счетом 3:1.



А невзрачной победой 2:0 над Мальтой в минувшую пятницу родоначальники футбола обеспечили себе первое место в отборочной Группе C — и более благосклонный жребий на Евро-2024.



Выезд в Северную Македонию, а также товарищеские матчи против Бразилии и Бельгии в марте являются возможностью для главного тренера англичан Гарета Саутгейта посмотреть в деле некоторых игроков.



"Приоритет — качество игры. Мы установили определенные стандарты. В пятницу мы не соответствовали этим стандартам".



"Мы должны вернуться к тому, в чем мы хороши. Также это возможность взглянуть на пару вещей, на которые мы бы хотели взглянуть", — сообщил Саутгейт.



Когда сборная Северной Македонии гостила на "Олд Траффорд" в июне, англичане одержали победу 7:0. Все билеты на ответную встречу уже распроданы, и Саутгейт готовится к горячему приему.



"Мы играем против команды, которая уже не может выйти из группы, но которая обладает огромной гордостью, и случившееся в Манчестере будет подстегивать их. Мы должны быть готовы к очень хорошей атмосфере, толпе, полному стадиону", — добавил Саутгейт.



- Англия еще никогда не проигрывала Северной Македонии в пяти встречах (3 победы, 2 ничьи).



- Северная Македония забила только три гола в пяти матчах против Англии и ни одного в трех последних.



- В семи отборочных матчах к Евро-2024 англичане пропустили только три гола.



- В отборе к Евро-2024 Северная Македония забила девять голов, но пропустила 19.



- Англия не знает поражений уже девять матчей кряду во всех соревнованиях, последний раз проиграв Франции в 1/4 финала ЧМ-2022.



Очередной потерей английской сборной стал вингер "Вест Хэма" Джаррод Боуэн, получивший небольшой ушиб на тренировке. Кроме того, Киран Триппьер не поехал в Скопье из-за причин личного характера.



Чемпионат Европы 2024 года. Отборочный турнир. Группа C

Сборная Северной Македонии — сборная Англии

Скопье. Стадион "Тоше Проески". 22:45 Онлайн-трансляция Прогноз