Боуэн стал седьмой потерей сборной Англии

Джаррод Боуэн Вингер "Вест Хэма" Джаррод Боуэн стал седьмой потерей сборной Англии в этот международный перерыв.

Победный для англичан матч против сборной Мальты в рамках отбора к Евро-2024 в минувшую пятницу (2:0) Боуэн провел на скамейке запасных, так и не появившись на поле "Уэмбли".

Надеждам Боуэна получить игровые минуты против Северной Македонии в понедельник оказалось не суждено сбыться — Джаррод получил травму на тренировке.

"К сожалению, Джаррод Боуэн получил на тренировке небольшой ушиб, который требует некоторого изучения, прежде чем можно будет точно сказать, позволено ему сыграть или нет".

"Я не думаю, что там есть что-либо серьезное. Но у нас просто нет достаточного времени, и мы не будем рисковать в этой ситуации", — цитирует главного тренера англичан Гарета Саутгейта Daily Mail.

Добавим, ранее англичане недосчитались Кирана Триппьера, Льюиса Данка, Леви Колуилла, Джуда Беллингема, Джеймса Мэддисона и Каллума Уилсона.


Метки Боуэн, Вест Хэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2023 00:05

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  1. yela 20.11.2023 01:11 # yela
    Довыебывался со Стерлингом, а теперь нахуй пошел

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  2. tursa 20.11.2023 00:15 # tursa
    Они их там палками бьют чтоли

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