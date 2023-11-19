Дейн находит снятие 10 очков с "Эвертона" "чрезмерным"

Бывший президент "Арсенала" Дэвид Дейн раскритиковал решение независимой комиссии снять 10 очков с "Эвертона" в Премьер-Лиге.

"Эвертон" был наказан снятием 10 очков за нарушение правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, и Дейн считает, что это может создать опасный прецедент.



Дейну кажется, что теперь другие клубы будут в страхе от возможных санкций за финансовые нарушения.



"Нужно понимать разницу между выдвинутыми Премьер-Лигой обвинениями и тем, что происходит далее".



"Это независимый трибунал, и Премьер-Лига не имеет никакого отношения к его решению. Премьер-Лига выдвигает обвинения, но вердикт определяют другие".



"На мой взгляд, снятие 10 очков — грабительская мера, но что поделать. Это может иметь эффект домино на другие клубы, и это стало бы катастрофой".



"Думаю, такое наказание чрезмерно. Я бы сказал, что они переборщили".



"Важно учитывать пропорции и соотносить наказание с преступлением, а каковы пропорции здесь?"



"Был ковид, они строили новый стадион, и, кажется, их превышение (лимита убытков) составило только 19 миллионов фунтов".



"Если подумать, как много денег тратится в современном футболе, то это не такая уж впечатляющая сумма денег", — сообщил Дейн talkSPORT.