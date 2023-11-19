Доля ведущих клубов Премьер-Лиги в призовых вырастет

Ведущие клубы Премьер-Лиги претендуют на увеличение своей доли в призовых деньгах.

В прошлом сезоне завоевавший титул "Манчестер Сити" получил 161.3 млн. фунтов в виде призовых, тогда как занявший последнее место "Саутгемптон" — 100.3 млн. фунтов.



Таким образом соотношение призовых между первым и последним клубом в Премьер-Лиге составляет 1.6, но The Telegraph утверждает, что с сезона 2025/26 этот коэффициент вырастет до 1.8.



Соответствующая калибровка связана в возросшими доходами от продажи телевизионных прав за рубежом, а также с индексом потребительских цен — более высокая инфляция на руку клубам поменьше, нежели грандам.