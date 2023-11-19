"Вулверхэмптон" ищет замену Жозе Са

Жозе Са "Вулверхэмптон" начал поиски нового голкипера, опасаясь отъезда своего первого номера Жозе Са в Саудовскую Аравию.

Са только в сентябре заключил с "Вулверхэмптоном" новый четырехлетний контракт, который также предусматривает опцию продления на 12 месяцев.

Однако это не останавливает саудовские клубы, которые готовятся совершить очередной трансферный рейд на Премьер-Лигу в январе.

Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, боссы "Вулверхэмптона" надеются выручить около 40 миллионов фунтов за 30-летнего португальца, а тренер вратарей "волков" Нил Катлер уже ведет поиски нового голкипера за рубежом.

Са сыграв все 12 матчей "Вулверхэмптона" в этом сезоне Премьер-Лиги, пропустив 20 голов.


Метки Вулверхэмптон, Са

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2023 20:00

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