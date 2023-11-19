Приоритет МЮ на январь — приглашение центрального защитника

"Манчестер Юнайтед" сделал приглашение центрального защитника своим приоритетом на зимнее трансферное окно.

В этом сезоне главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг испытывает колоссальные проблемы с линией обороны из-за травм.



"Юнайтед" с начала сентября не может рассчитывать на Лисандро Мартинеса, недавно угодил в лазарет на несколько недель Джонни Эванс, а Рафаэль Варан находится в неважной форме после возвращения из лазарета и, по слухам, может уехать в Саудовскую Аравию в январе.



Как утверждает Daily Mirror, "Юнайтед" готов выйти на трансферный рынок в январе для приглашения центрального защитника, а персона сэра Джима Рэтклиффа, который готовится купить 25% акций клуба, может помочь "красным дьяволам" заполучить Жан-Клера Тодибо из "Ниццы".



Правда, Премьер-Лига собирается ввести запрет на арендные трансферы между клубами с одними владельцами, что призвано помешать "Ньюкаслу" приглашать игроков из Саудовской Аравии, но также это может ударить по "Юнайтед", потому что "Ницца" принадлежит как раз Рэтклиффу.



В таком случае "Юнайтед" может попытаться купить Тодибо. 23-летний француз оценивается в 40 миллионов фунтов, причем 20% "Ницца" будет обязана поделиться с бывшим клубом игрока "Барселоной".



Впрочем, Тодибо — не единственная целью "Юнайтед". На радаре у "дьяволов" также находятся Джаррад Брантуэйт из "Эвертона", Гонсалу Инасиу из "Спортинга" и Антониу Силва из "Бенфики".