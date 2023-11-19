Онана возвращается в "Юнайтед" на лечение

Голкипер Андре Онана досрочно возвращается в "Манчестер Юнайтед" из сборной Камеруна по причине травмы.

Онана был заменен за 10 минут до конца победного для камерунцев матча против Маврикия в рамках отбора к ЧМ-2026 в минувшую пятницу (3:0).



Онана получил травму, пытаясь совершить сейв, и это повреждение оказалось достаточно серьезным, чтобы Андре был отправлен домой в преддверии матча Камеруна против Ливии во вторник.



Как отмечает BBC, камерунцы не уточняют характер или степень травмы, хотя отдельные источники утверждают, что 27-летний голкипер мог повредить кости таза.



Как бы то ни было, теперь участие Онана в матче Премьер-Лиги против "Эвертона" в следующее воскресенье находится под угрозой. Андре сыграл все 18 первых поединков "Юнайтед" в этом сезоне.