Нкунку готов играть, но "Челси" не хочет спешить

"Челси" не будет форсировать возвращение нападающего Кристофера Нкунку на футбольное поле, несмотря на желание самого игрока принять участие уже в ближайшем матче.

Нкунку до сих пор не дебютировал за "Челси" в официальных матчах после своего перехода из "РБ Лейпциг" за 52 миллиона фунтов.



Отсутствие Кристофера связано с потребовавшей операции травмой колена, полученной в предсезонном матче против дортмундской "Боруссии" в начале августа.



Нкунку уже некоторое время занимается на тренировочном поле на базе "Челси" в Кобхэме и отчаянно хочет принять участие в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в следующую субботу.



Однако Daily Mirror утверждает, что главный тренер Маурисио Почеттино и медицинский штаб "синих" хотят проявить осторожность и исключить любой риск рецидива.



Поэтому "Челси" готов отложить дебют Нкунку до начала декабря, когда команда Почеттино в течение одной недели сыграет против "Брайтона", "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона".