Триппьер покинул расположение сборной Англии

Защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер досрочно покинул расположение сборной Англии по причинам личного характера.

33-летний Триппьер целиком провел победный для англичан матч против сборной Мальты в минувшую пятницу (2:0).



Англичане завершают отборочную кампанию к Евро-2024 выездом в Северную Македонию в понедельник, и этот матч Киран пропустит, о чем было официально объявлено сегодня.



К счастью для "Ньюкасла", чей лазарет переполнен, Триппьер не получил травмы — возвращение Кирана домой связано с причинами личного характера.