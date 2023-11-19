Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд сможет сыграть против "Ливерпуля" в следующую субботу, несмотря на травму лодыжки.

Холанд пропускает матч сборной Норвегии против Шотландии в рамках отбора к Евро-2024 в воскресенье после того, как в минувший четверг повредил свою лодыжку в товарищеской встрече с Фарерскими островами.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, норвежцы сознательно решили не рисковать в Глазго своей звездой, чья травма не носит серьезного характера.



Нет никаких сомнений, что 23-летний Холанд сможет выйти на поле "Этихад" в следующую субботу, чтобы сыграть против "Ливерпуля" в Премьер-Лиге.



Добавим, в данный момент Холанд возглавляет бомбардирскую гонку Премьер-Лиги, забив 13 голов в 12 матчах этого сезона. Эрлинг также завоевал "Золотую бутсу" в прошлой кампании, но "Ливерпуль" стал одной из немногих команд, против которой ему отличиться не удалось.