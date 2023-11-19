Фернандеш счастлив в "Юнайтед"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что он счастлив в клубе с "Олд Траффорд".

Фернандеш является ключевым игроком "Юнайтед" с момента своего перехода три года назад, а с этого сезона португальский полузащитник является капитаном "красных дьяволов".



Контракт Фернандеша с "Юнайтед" рассчитан до 2026 года и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, что не мешает медиа сватать Бруну в клубы из Саудовской Аравии, однако 29-летний португалец рад и дальше выступать за "дьяволов".



"Я сосредоточен на национальной команде и "Юнайтед". Я счастлив там, где нахожусь".



"Мы очень хорошо выступаем с национальной командой, хотя с "Манчестер Юнайтед" мы стартовали не так, как хотели. Я игнорирую слухи. Я не уделяю им внимания".



"Сегодня легко распространять слухи в прессе. Я предпочитаю сохранять концентрацию на своих целях", — цитирует Фернандеша Daily Mail.