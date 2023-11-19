Пеннант считает, что "Арсеналу" следовало купить Вирца вместо Хаверца

Бывший вингер "Арсенала" Джермейн Пеннант считает, что покупка Кая Хаверца была ошибкой, и "канонирам" стоило пригласить Флориана Вирца из "Байера".

Минувшим летом "Арсенал" приобрел Хаверца у "Челси" за 65 миллионов фунтов, однако в своих 18 матчах за "канониров" Кай лишь забил один гол и отдал одну результативную передачу.



Пеннант уже готов записать этот трансфер в категорию провальных и считает, что "Арсенал" должен был потратиться на другого игрока сборной Германии.



"Это приобретение не сработало. Я думал, ему стоит дать время освоиться, но теперь этот период закончился. Думаю, это неудачное приобретение. Я не понимаю, что он дает команде, потому что он не забивает и не ассистирует. Кажется, что Артета верит в него, и это нелепо".



"Думаю, "Арсеналу" стоило отправиться в "Байер" за Флорианом Вирцем. Его футбольный IQ из ряда вон! Скорость не является его главным достоинством, но он умно обращается с мячом и, кажется, всегда отдает правильный пас. Он замечательно ассистирует, у него есть голевое чутье, и я думаю, он стал бы замечательным дополнением к "Арсеналу". Он бы идеально подошел", — цитирует Пеннанта Daily Mirror.