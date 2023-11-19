Саутгейт уверен, что проблемы "Эвертона" не повлияют на Пикфорда
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт уверен, что возникшие у "Эвертона" проблемы не повлияют на игру первого номера "трех львов" Джордана Пикфорда.
Уехав в расположение сборной Англии, Пикфорд узнал, что с его "Эвертона" сняли 10 очков в Премьер-Лиге за нарушение правил финансового фейр-плей, в результате чего "ириски" с головой окунулись в борьбу за выживание.
Однако Саутгейт чувствует, что предыдущий опыт поможет 29-летнему голкиперу, и тот не допустит спада в своей игре.
"Я не разговаривал с Джорданом об этом, но он очень хорошо справлялся во время пары очень сложных сезонов для "Эвертона", когда они обитали в нижней части лиги".
"Если это решение будет окончательным, хотя я бы ожидал какого-нибудь рода апелляции, тогда он выдержит этот сценарий".
"Джордан — очень важный игрок для нас. А остальное — это спекуляции, поэтому просто посмотрим", — цитирует Саутгейта Daily Mail.
19.11.2023 11:00
Просмотров: 125
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: