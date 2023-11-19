Фернандеш: "Я бы хотел видеть Невеша в своей команде"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш прокомментировал слухи, связывающие полузащитника "Бенфики" Жоау Невеша с переходом к "красным дьяволам".

В прошлом месяце появилась информация, что "Юнайтед" уже более года следит за Невешем и может предпринять попытку приобрести 19-летнего португальца в январе.



Фернандеш не знает о намерениях "Юнайтед" в отношении Невеша, но не сомневается, что его юный партнер по сборной стал бы хорошим приобретением для "дьяволов".



"Это тренер "Манчестер Юнайтед" должен говорить, есть ему место у нас или нет. Он отличный игрок, но я не знаю, есть ему место у нас или нет. Это зависит от тренера и его идей".



"Но он превосходный игрок и превосходный парень. Он очень профессионален. Его ждет блестящее будущее, куда бы он ни отправился. Я бы очень хотел видеть его в своей команде. Потому что у него есть мастерство, и его ждет блестящее будущее. Все зависит от него. Я хочу лучшего для него", — цитирует Фернандеша Daily Mirror.