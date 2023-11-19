Бекхэм манит Де Хеа в "Интер Майами"

"Интер Майами" стал очередным клубом, предложившим бывшему голкиперу "Манчестер Юнайтед" Давиду Де Хеа возможность возобновить свою карьеру.

Как известно, Де Хеа находится без клуба с конца июня, когда истек его контракт с "Юнайтед". "Красные дьяволы" были готовы заключить с Давидом новую сделку, но затем отозвали свое предложение, предпочтя купить Андре Онана из "Интера" за 47 миллионов фунтов.



В предыдущие недели Де Хеа связывали с возвращением в "Юнайтед", который на несколько недель лишится Онана из-за Кубка Африки посреди сезона, и с переходом в "Реал Бетис".



По информации Daily Star, сейчас бывший полузащитник "Юнайтед" Дэвид Бекхэм, который является совладельцем "Интер Майами", предложил Де Хеа стать партнером по команде Лионеля Месси.



Тем временем, таблоид The Sun утверждает, что 33-летний испанец отказал "Аль-Насру", за который выступает Криштиану Роналду и который был готов платить ему 500,000 фунтов в неделю.



Вариант со Флоридой видится Де Хеа интереснее, нежели с Саудовской Аравией, особенно с учетом того, что за "Интер Майами" выступает не только Месси, но также соотечественники Давида в лице Жорди Альбы и Серхио Бускетса.