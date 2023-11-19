"Вест Хэм" готов вернуться за Соланке

Доминик Соланке "Вест Хэм" готов предпринять новую попытку приобрести нападающего "Борнмута" Доминика Соланке.

"Вест Хэм" до сих пор не восполнил потерю Джанлуки Скамакки минувшим летом, а 33-летний Мичейл Антонио не блещет, забив лишь два гола в этом сезоне. Кроме того, "молотобойцы" готовы выслушать предложения насчет Данни Ингса в январе.

Поэтому для укрепления позиции нападающего "Вест Хэм" готов вернуться за Соланке, запрос "молотобойцев" насчет которого был отклонен в июле.

26-летний Соланке ярко проводит этот сезон, забив шесть голов в 12 матчах Премьер-Лиги, однако по контракту Доминика с "Борнмутом" остается еще три полных года.

Как сообщает Daily Mirror, "Вест Хэму" будет непросто договориться с "Борнмутом" по стоимости Соланке, особенно в свете нависшей над "вишенками" угрозы вылета из Премьер-Лиги.

Впрочем, у "Вест Хэма" есть и другие варианты по укреплению проблемной позиции. Одним из них является 22-летний мексиканец Сантьяго Хименес, который забил 15 голов в 15 матчах за "Фейеноорд" в этом сезоне.


Метки Борнмут, Вест Хэм, Соланке

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2023 08:00

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