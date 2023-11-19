"Вест Хэм" готов вернуться за Соланке
"Вест Хэм" готов предпринять новую попытку приобрести нападающего "Борнмута" Доминика Соланке.
"Вест Хэм" до сих пор не восполнил потерю Джанлуки Скамакки минувшим летом, а 33-летний Мичейл Антонио не блещет, забив лишь два гола в этом сезоне. Кроме того, "молотобойцы" готовы выслушать предложения насчет Данни Ингса в январе.
Поэтому для укрепления позиции нападающего "Вест Хэм" готов вернуться за Соланке, запрос "молотобойцев" насчет которого был отклонен в июле.
26-летний Соланке ярко проводит этот сезон, забив шесть голов в 12 матчах Премьер-Лиги, однако по контракту Доминика с "Борнмутом" остается еще три полных года.
Как сообщает Daily Mirror, "Вест Хэму" будет непросто договориться с "Борнмутом" по стоимости Соланке, особенно в свете нависшей над "вишенками" угрозы вылета из Премьер-Лиги.
Впрочем, у "Вест Хэма" есть и другие варианты по укреплению проблемной позиции. Одним из них является 22-летний мексиканец Сантьяго Хименес, который забил 15 голов в 15 матчах за "Фейеноорд" в этом сезоне.
19.11.2023 08:00
Просмотров: 285
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: