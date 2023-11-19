"Вест Хэм" готов предпринять новую попытку приобрести нападающего "Борнмута" Доминика Соланке.

"Вест Хэм" до сих пор не восполнил потерю Джанлуки Скамакки минувшим летом, а 33-летний Мичейл Антонио не блещет, забив лишь два гола в этом сезоне. Кроме того, "молотобойцы" готовы выслушать предложения насчет Данни Ингса в январе.



Поэтому для укрепления позиции нападающего "Вест Хэм" готов вернуться за Соланке, запрос "молотобойцев" насчет которого был отклонен в июле.



26-летний Соланке ярко проводит этот сезон, забив шесть голов в 12 матчах Премьер-Лиги, однако по контракту Доминика с "Борнмутом" остается еще три полных года.



Как сообщает Daily Mirror, "Вест Хэму" будет непросто договориться с "Борнмутом" по стоимости Соланке, особенно в свете нависшей над "вишенками" угрозы вылета из Премьер-Лиги.



Впрочем, у "Вест Хэма" есть и другие варианты по укреплению проблемной позиции. Одним из них является 22-летний мексиканец Сантьяго Хименес, который забил 15 голов в 15 матчах за "Фейеноорд" в этом сезоне.