"Вулверхэмптон" обсуждает новый контракт с Хваном

"Вулверхэмптон" ведет переговоры со своим нападающим Хваном Хи Чханом о новом контракте.

Действующий контракт Хвана истекает только в 2026 году, однако в этом сезоне 27-летний южнокореец проявляет себя ключевым игроком команды Гари О'Нила.



На "Молинью" решили, что Хван заслуживает новой сделки, и The Athletic может подтвердить, что переговоры идут в позитивном ключе — обе стороны настроены на продление сотрудничества.



Хван является лучшим бомбардиром "Вулверхэмптона" в этом сезоне, забив семь голов в 13 матчах с учетом всех соревнований. Также экс-игрок "РБ Лейпциг" отметился двумя результативными передачами.