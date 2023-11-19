"Вулверхэмптон" обсуждает новый контракт с Хваном

Хван Хи Чхан "Вулверхэмптон" ведет переговоры со своим нападающим Хваном Хи Чханом о новом контракте.

Действующий контракт Хвана истекает только в 2026 году, однако в этом сезоне 27-летний южнокореец проявляет себя ключевым игроком команды Гари О'Нила.

На "Молинью" решили, что Хван заслуживает новой сделки, и The Athletic может подтвердить, что переговоры идут в позитивном ключе — обе стороны настроены на продление сотрудничества.

Хван является лучшим бомбардиром "Вулверхэмптона" в этом сезоне, забив семь голов в 13 матчах с учетом всех соревнований. Также экс-игрок "РБ Лейпциг" отметился двумя результативными передачами.


Метки Вулверхэмптон, контракты, Хван

Автор mihajlo   

Дата 19.11.2023 07:00

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