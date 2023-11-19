Жереми Доку: "Хочу, чтобы соперники меня ненавидели"

Бельгийскому вингеру "Манчестер Сити" Жереми Доку не понадобилось время на адаптацию в Премьер-Лиге, и уже в первом сезоне пришедший из "Ренна" игрок демонстрирует игру высокого уровня, удивляя своим нестандартным дриблингом и выносливостью.

Джеймс Милнер не понимал, что делать: ему противостоял игрок, который на 16 лет моложе и который неоднократно прорывался мимо его, 37-летнего, в матче "Брайтона" с "Сити". Доку отдал голевую передачу на Хулиана Альвареса, выложив мяч на тарелочке, мог забивать сам — каждый раз, когда он оказывался с мячом на фланге, болельщики предвкушали опасный момент.



Бельгиец — это тот игрок, которого фанаты хотят видеть в своей команде, тот тип игрока, который заставляет вас вскакивать с места и оправдывает цену билета. Он также относится к тому типу игроков, которые могут вскрыть плотную оборону и выиграть матч одним блестящим ударом.



Многим игрокам в "Сити" нужен был период адаптации. У Джека Грилиша был разочаровывающий первый сезон, прежде чем он понял, чего от него хочет Гвардиола, и воплотил это понимание в жизнь во втором сезоне. Натан Аке в первых двух кампаниях у "горожан" был запасным, прежде чем превратился в железного игрока основы.



Но Доку адаптировался сразу и произвел мгновенное впечатление после своего перехода из "Ренна" за 65 миллионов евро, легко заменив уехавего в Саудовскую Аравию Рияда Махреза. После спокойного дебюта против "Фулхэма" бельгиец выдал потрясающий матч против "Вест Хэма", уничтожив Владимира Цоуфала и забив замечательный гол, который в итоге помог "Сити" перевернуть игру с "молотобойцами" и победить.



Несмотря на тот прорывной матч, Гвардиола в то время использовал Доку экономно. Жереми вышел на замену в матче с "Црвеной Звездой" в Лиге Чемпионов, а вот с "Ноттингем Форест" именно его Пеп принес в жертву после удаления Родри. Но постепенно Доку доказал, что в его случае нет особого смысла осторожничать и подпускать игрока к основе постепенно, став уже сейчас большой угрозой для игрового времени Джека Грилиша.



Ему дали всего 18 минут в поединке с "РБ Лейпциг", но именно его выход помог перевернуть ту игру — Доку отдал голевую на Альвареса, а затем забил сам, получив ответную любезность от аргентинца, с которым у Жереми складывается очень продуктивное партнерство.



Ну а затем наступил матч с "Борнмутом", превратившийся в настоящий бенефис Доку, который уничтожил оборону "вишен", забив самостоятельно и отдав четыре (!) голевые передачи. В той игре Доку окончательно доказал, что его не нужно сдерживать, а уже сейчас можно рассчитывать на бельгийца, как на одного из ведущих игроков команды.



С четырьмя "ассистами" и голом Доку стал самым молодым игроком, принимавшим непосредственное участие в пяти голах в матче Премьер-Лиги (21 год 161 день), а также самым молодым игроком, отдавшим четыре результативные передачи в одном матче Премьер-Лиги.



В результате его общее количество результативных действий по системе "гол+пас" достигло семи в первых восьми матчах Премьер-Лиги за "Сити". Причем пять из них были голевыми передачами, и это больше, чем ему удалось отдать "ассистов" в сезонах 2022/23 и 2021/22 вместе взятых в 43 матчах французской Лиги 1 за "Ренн" (4).



Одной из причин того, почему Доку стал открытием осеннего отрезка сезона в составе "Сити" является то, что он — игрок с теми качествами, которых сейчас нет ни у кого другого в "Сити". Он предлагает нечто новое и нестандартное, действует нешаблонно. Большинство игроков "Сити" сформировались в академиях, где молодежь тщательно тренируют и превращают в роботов. Кого-то же, как Джека Грилиша, перестроил под свой шаблон сам Гвардиола.



Ассистент Гвардиолы Хуанма Лильо в своей статье для The Athletic во время прошлогоднего Чемпионата Мира раскритиковал однородную природу современных футболистов, за что, по его признанию, он сам отчасти несет ответственность. На клубном уровне, если вы приедете в Норвегию или Южную Африку, занятия на тренировках стали одинаковыми.



"Найди пространство, пасуй туда, пасуй сюда. Хорошие дриблеры закончились, где их найти? Я их не вижу. Мы даже не осознаем какой вред наносим футболу", — написал тогда помощник Гвардиолы.



Однако Доку — это глоток свежего воздуха. Он потрясающий дриблер, непредсказуемый, и против него очень сложно защищаться. Когда он присоединился к академии "Андерлехта" в возрасте 10 лет, он дополнил свое образование большим количеством уличного футбола, что объясняет его дикий стиль.



"Я научился ведению мяча самостоятельно", — рассказал он официальному журналу "Манчестер Сити". "Я всегда был на улице, играя в футбол и после тренировок. Но сейчас можно видеть, что дети все меньше и меньше времени проводят на улице с мячом".



"Они, возможно, играют, но — у себя дома или на заднем дворе, и я не думаю, что это хорошо, потому что я учился на улице против других детей. Уличный футбол был тем местом, где я оттачивал свои навыки".



Удивительно, но Доку сейчас конкурирует с Джеком Грилишем, который был таким же свободным и нестандартным, пока не попал в "Сити", где ему пришлось адаптироваться к требованиям Гвардиолы. Теперь же, столкнувшись с молодым дриблером Доку в качестве конкурента, он проигрывает ему.



Когда-то прославившийся своим дриблингом и мощными ударами с дальней дистанции Грилиш превратился в эксперта по удержанию мяча и замедлению игры, чем дает партнерам время подтянуться и занять свои места в позиционной атаке.



Когда Гвардиолу спросили об этих двух игроках после матча с "Брайтоном", он рассказал об их противоположных навыках. "Он исключительный нападающий, умный и работающий на оборону, интуитивно понимающий, как получить мяч. Также у него есть качества, чтобы смело идти на двоих игроков и обострять игру", — сказал тренер о Доку. "Я очень, очень доволен его влиянием на нашу игру уже сейчас и уверен, что он будет нашей звездой на долгие годы".



О Грилише он сказал: "Джек — это больше о контроле мяча. У него нет скорости игры один на один, но контроль, передачи у него всегда были". Грилиш не так громко начал сезон, а затем выбыл на месяц из-за травмы в матче с "Шеффилд Юнайтед". С момента возвращения ему не удалось оказать большого влияния, и он явно еще не на том уровне, которого ожидает от него Гвардиола.



Он вышел на замену против "Вулверхэмптона", вообще не вышел на поле в матче с "Арсеналом" и был на скамейке запасных против "Брайтона", а позже заменил Доку. Гвардиола признал, что ожидал большего от Грилиша в этом сезоне, хотя изо всех сил старался отметить его вклад в прошлом сезоне.



"Он один из игроков, без которых мы не смогли бы сделать требл. Так что он нам нужен", — сказал он. "Я разговаривал с ним несколько раз, и в будущем он нам понадобится. Шаг за шагом, он подбирается к своей лучшей форме, своему лучшему ритму, чтобы помочь нам, потому что сезон такой длинный".



Выбор Грилиш-Доку, похоже, будет большой дилеммой для Гвардиолы в этом сезоне, потому что, когда они выходят вместе, на разных флангах, "Сити" выглядит не лучшим образом. Мы видели, как многие молодые игроки приезжали в "Сити" и радикально прогрессировали под блестящим руководством Гвардиолы, но лишь немногие добились такого успеха, так быстро и в таком молодом возрасте, как Доку.



Сам Гвардиола даже выразил шок тем, как быстро Доку акклиматизировался к жизни в Премьер-Лиге. "Я удивлен? Честно говоря, немного. У нас всегда хорошие ожидания. Он создает что-то для зрителей. Когда он берет мяч и начинает двигаться, все в восторге, и я тоже. Что-то должно произойти, и это происходит".



Однако для Гвардиолы не должно было стать шоком, насколько разрушительным может быть Доку, когда бежит с мячом на соперников. Всего год назад, находясь в "Ренне", он рассказал RMC Sport, что вырос, получая удовольствие от того, что разрывал защитников соперника на части своим дриблингом.



"Когда мне было 16, я хотел, чтобы защитник, против которого я играю, не уснул после игры", — сказал Доку. "Я хотел его уничтожить. Хотел, чтобы после матча он меня ненавидел".



В недавнем дерби Манчестера Антони из "Юнайтед" потребовалось менее пяти минут, чтобы настолько возненавидеть Доку, что он попытался пнуть оппонента после того, как его дважды обвели за три секунды.



Доку использует любую возможность, чтобы пойти в обыгрыш своего противника, и его исключительные показатели эффективности являются результатом того, что он так часто пытается обыграть соперников. Его показатели в успешности дриблинга в Премьер-Лиге в этом сезоне относительно низкие — 58.1%. Это намного ниже самой последней сенсации дриблинга в турнире — Адама Траоре, который в сезоне 2021/22 в составе "Вулверхэмптона" обыгрывал соперников в 74.8% попыток дриблинга (107/148). Однако ему помогло детское масло — тактика, которую Доку еще не применял.

Конечно, нужно посмотреть на Доку в Премьер-Лиге на более длинной дистанции, но то, что мы увидели в первых месяцах пребывания бельгийца в Англии, намекает на появление игрока, который лишит сна многих защитников.



Максим Зегребин, специально для FAPL.ru