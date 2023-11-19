Фанаты "Эвертона" собрали 27,000 фунтов на акцию протеста

Болельщики "Эвертона" собрали 27,000 фунтов в виде пожертвований, чтобы устроить акций протеста против снятия с их клуба 10 очков в Премьер-Лиге.

В минувшую пятницу независимая комиссия Премьер-Лиги объявила о своем решении снять с "Эвертона" 10 очков за нарушение "ирисками" правил финансового фейр-плей — клуб превысил допустимый лимит убытка в 105 миллионов фунтов за трехлетний период.



Прежде в истории Премьер-Лиги еще никто не подвергался столь суровому наказанию. Команда Шона Дайча опустилась на 19-ю позицию, хотя в последние недели демонстрировала весьма обнадеживающий футбол.



В ответ на санкции, введенные в отношении их клуба, объединение болельщиков "Эвертона" под названием The 1878s объявило о начале сбора средств на акцию протеста.



И менее чем за 48 часов фанатская группа собрала 27,000 фунтов, которые будут израсходованы на изготовление флагов и баннеров, выражающих несогласие с вердиктом, который The 1878s назвало "позорным и бессмысленным".



Непосредственно акция протеста пройдет в следующее воскресенье, перед домашним матчем Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед". К тому времени собранная сумма только увеличится.