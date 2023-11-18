Тренер сборной Норвегии развеял опасения насчет травмы Холанда

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен развеял опасения насчет травмы нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

23-летний Холанд получил травму лодыжки в товарищеском матче норвежцев против сборной Фарерских островов в минувший четверг и теперь пропускает выезд к Шотландии в воскресенье.



По словам Сольбаккена, Холанд просто получил "небольшой ушиб", из чего следует, что Эрлинг имеет хорошие шансы поправиться к следующей субботе, когда его "Сити" примет "Ливерпуль" в рамках Премьер-Лиги.



"Это стало бы ударом по любой команде, но прежде мы уже играли без него — иногда с успехом, иногда без".



"Он не был готов на два первых матча отборочного турнира, но затем он сыграл в каждом матче. К сожалению для нас, он получил небольшой ушиб в четверг".



"Проблема в подвижности его стопы, но эта травма не является серьезной. Будь это финал, я не знаю (сыграл бы Холанд)".



"Все стороны согласились, что ему, наверное, будет слишком рано сыграть, но это не та травма, которая угрожает твоей карьере".



"Почему он вообще сыграл в четверг? Это был его выбор. Он хотел сыграть 45 минут, чтобы поддержать форму на неделе, когда он, возможно, тренировался не так много. Это было его решение".



"У нас было трое игроков, которые провели много матчей, и мы поговорили со всеми тремя. И Эрлинг предпочел сыграл 45 минут", — цитирует Сольбаккена The Independent.