Онана сможет сыграть с "Эвертоном"

Голкипер Андре Онана будет готов к ближайшему матчу "Манчестер Юнайтед", несмотря на травму, полученную в сборной Камеруна.

Онана потребовалась вынужденная замена на 80-й минуте победного для сборной Камеруна матча против Маврикия в рамках отбора к ЧМ-2026 накануне вечером (3:0).



У Онана возникли проблемы с приводящей мышцей бедра, однако со ссылкой на близкий к игроку источник Daily Mirror утверждает, что замена Андре была больше мерой предосторожности.



Чтобы не усугублять повреждение, Онана попросил замену сразу, как почувствовал боль, однако Андре будет готов сыграть за "Юнайтед" против "Эвертона" 26 ноября.