Шервуд считает, что Рэшфорд плохо играет из-за Тен Хага

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Тим Шервуд считает, что в затяжном спаде нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда виноват наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг.

Как и многие другие игроки, вызов в сборную Англии в этот международный перерыв Рэшфорд получил за предыдущие заслуги, потому что текущая форма Маркуса удручает.



Рэшфорд вышел в стартовом составе на победный для англичан матч против Мальты накануне (2:0), но так и не смог прервать свою двухмесячную голевую засуху, запомнившись лишь столкновением с партнером по команде Трентом Александер-Арнольдом, когда он получил травму и был заменен.



По мнению Шервуда, в столь неважной форме Рэшфорда виноват Тен Хаг, и Тим опасается, что Маркус не будет играть за сборную на Евро-2024 следующим летом.



"Заслуживает ли Рэшфорд места в стартовом составе на Евро-2024? Нет, без шансов. К сожалению, он может благодарить своего тренера по клубу за то, что становится лишним для сборной Англии".



"Думаю, выступай он сейчас за "Манчестер Сити", у него есть все атрибуты, чтобы быть игроком мирового уровня и играть за сборную Англии".



"Думаю, не нужно ждать его преображения в остатке сезона. Думаю, он может благодарить Тен Хага за это, потому что Тен Хаг недостаточно хорош", — сообщил Шервуд в эфире Sky Sports.