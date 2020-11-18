Джеймс не перейдет в "Сити", но открыт для "Реала"
Капитан "Челси" Рис Джеймс исключает свой переход в "Манчестер Сити".
Ранее в ноябре появились слухи, что "Сити" рассматривает Джеймса в качестве преемника для Кайла Уолкера, которому в конце сезона исполнится 34.
Также 23-летнего Джеймса, который из-за проблем со здоровьем сыграл лишь шесть матчей в этом сезоне, сватают в "Реал", которому нужна замена Дани Карвахалю.
И если "Реал" еще имеет шансы однажды переманить Джеймса, то "Сити" может забыть об игроке сборной Англии.
"Рис и его лагерь осознают, что, если он захочет уйти, "Сити" будет во главе очереди — но этот вариант не рассматривается. Он любит "Челси", они любят его, и он хочет поднять кубок Премьер-Лиги в качестве их капитана".
"Может ли "Реал" соблазнить его в будущем? Это зависит от того, как будут идти его дела, но не нужно это исключать", — сообщил осведомленный источник TEAMtalk.
18.11.2023 20:00
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В итоге будет в бензоколонке
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Да пох на него уже, каким-то увальнем ленивым становится начинает. Густой исправно его заменяет. Продадут 200% за 80+млн.
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кинет скоро свой клубешник. хотя им не привыкать без него, вечно в лазарете курит сидит
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