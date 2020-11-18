Джеймс не перейдет в "Сити", но открыт для "Реала"

Капитан "Челси" Рис Джеймс исключает свой переход в "Манчестер Сити".

Ранее в ноябре появились слухи, что "Сити" рассматривает Джеймса в качестве преемника для Кайла Уолкера, которому в конце сезона исполнится 34.



Также 23-летнего Джеймса, который из-за проблем со здоровьем сыграл лишь шесть матчей в этом сезоне, сватают в "Реал", которому нужна замена Дани Карвахалю.



И если "Реал" еще имеет шансы однажды переманить Джеймса, то "Сити" может забыть об игроке сборной Англии.



"Рис и его лагерь осознают, что, если он захочет уйти, "Сити" будет во главе очереди — но этот вариант не рассматривается. Он любит "Челси", они любят его, и он хочет поднять кубок Премьер-Лиги в качестве их капитана".



"Может ли "Реал" соблазнить его в будущем? Это зависит от того, как будут идти его дела, но не нужно это исключать", — сообщил осведомленный источник TEAMtalk.