Джеймс не перейдет в "Сити", но открыт для "Реала"

Рис Джеймс Капитан "Челси" Рис Джеймс исключает свой переход в "Манчестер Сити".

Ранее в ноябре появились слухи, что "Сити" рассматривает Джеймса в качестве преемника для Кайла Уолкера, которому в конце сезона исполнится 34.

Также 23-летнего Джеймса, который из-за проблем со здоровьем сыграл лишь шесть матчей в этом сезоне, сватают в "Реал", которому нужна замена Дани Карвахалю.

И если "Реал" еще имеет шансы однажды переманить Джеймса, то "Сити" может забыть об игроке сборной Англии.

"Рис и его лагерь осознают, что, если он захочет уйти, "Сити" будет во главе очереди — но этот вариант не рассматривается. Он любит "Челси", они любят его, и он хочет поднять кубок Премьер-Лиги в качестве их капитана".

"Может ли "Реал" соблазнить его в будущем? Это зависит от того, как будут идти его дела, но не нужно это исключать", — сообщил осведомленный источник TEAMtalk.


Метки Джеймс, Манчестер Сити, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2023 20:00

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  1. pamirbarkhorog 18.11.2023 21:27 # pamirbarkhorog
    В итоге будет в бензоколонке

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  2. akado 18.11.2023 20:51 # akado
    Да пох на него уже, каким-то увальнем ленивым становится начинает. Густой исправно его заменяет. Продадут 200% за 80+млн.

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  3. tursa 18.11.2023 20:26 # tursa
    кинет скоро свой клубешник. хотя им не привыкать без него, вечно в лазарете курит сидит

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