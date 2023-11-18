Холанд обещает "вернуться как можно скорее"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд пообещал приложить все усилия, чтобы "вернуться как можно скорее".

В минувший четверг 23-летний Холанд получил травму лодыжки в матче за сборную Норвегии против Фарерских островов.



Теперь Холанд пропустит воскресный выезд норвежцев к Шотландии, а также под вопросом оказалось участие Эрлинга в матче Премьер-Лиги за "Сити" против "Ливерпуля" в следующий уикенд.



Однако Холанд совершенно точно не собирается задерживаться в лазарете, насчет чего он заверил своих подписчиков в инстаграме.



"К сожалению, я пропускаю завтрашний матч против Шотландии. Желаю парням всего наилучшего. А сейчас нужно лечиться и постараться вернуться как можно скорее", — пишет Холанд в социальной сети.