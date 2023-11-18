Холанд обещает "вернуться как можно скорее"
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд пообещал приложить все усилия, чтобы "вернуться как можно скорее".
В минувший четверг 23-летний Холанд получил травму лодыжки в матче за сборную Норвегии против Фарерских островов.
Теперь Холанд пропустит воскресный выезд норвежцев к Шотландии, а также под вопросом оказалось участие Эрлинга в матче Премьер-Лиги за "Сити" против "Ливерпуля" в следующий уикенд.
Однако Холанд совершенно точно не собирается задерживаться в лазарете, насчет чего он заверил своих подписчиков в инстаграме.
"К сожалению, я пропускаю завтрашний матч против Шотландии. Желаю парням всего наилучшего. А сейчас нужно лечиться и постараться вернуться как можно скорее", — пишет Холанд в социальной сети.
18.11.2023 19:00
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Последние комментарии:
Зачем нужно было доигрывать никому не нужный товарищеский матч с повреждением?
Как показывает практика, от таких решений травма только усугубляется.
Думаю, об этой ситуации ещё не раз выскажутся все, включая Пепа.
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