Холанд обещает "вернуться как можно скорее"

Эрлинг Холанд Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд пообещал приложить все усилия, чтобы "вернуться как можно скорее".

В минувший четверг 23-летний Холанд получил травму лодыжки в матче за сборную Норвегии против Фарерских островов.

Теперь Холанд пропустит воскресный выезд норвежцев к Шотландии, а также под вопросом оказалось участие Эрлинга в матче Премьер-Лиги за "Сити" против "Ливерпуля" в следующий уикенд.

Однако Холанд совершенно точно не собирается задерживаться в лазарете, насчет чего он заверил своих подписчиков в инстаграме.

"К сожалению, я пропускаю завтрашний матч против Шотландии. Желаю парням всего наилучшего. А сейчас нужно лечиться и постараться вернуться как можно скорее", — пишет Холанд в социальной сети.


Метки Манчестер Сити, сборная Норвегии, травмы, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2023 19:00

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  1. liverpool888 18.11.2023 19:22 # liverpool888
    Зачем нужно было доигрывать никому не нужный товарищеский матч с повреждением?
    Как показывает практика, от таких решений травма только усугубляется.
    Думаю, об этой ситуации ещё не раз выскажутся все, включая Пепа.

    (ответить)

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