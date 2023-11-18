Тоуни не определился с планами на январь

Нападающий Айвен Тоуни разрывается между уходом в большой клуб и тем, чтобы остаться в "Брентфорде".

До недавних пор считалось, что Тоуни с высокой вероятностью покинет "Брентфорд" в январе, когда истекает его восьмимесячная дисквалификация за нарушение запрета на ставки.



На это намекают недавняя смена Тоуни агента и тот факт, что 27-летний англичанин до сих пор не продлил свой истекающий в 2025 году контракт с "пчелами".



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, "Арсенал" находится во главе клубов, заинтересованных в приглашении Тоуни, однако Айвен пока не определился с планами на январь.



Одновременно с желанием попробовать себя в большом клубе Тоуни чувствует, что находится в долгу у "Брентфорда", который всячески его поддерживал на протяжении последних месяцев и которому сейчас очень не хватает голов Айвена для гарантии продления прописки в Премьер-Лиге.



Что касается контрактной ситуации Тоуни, то "Брентфорд" не испытывает давления в этом отношении и даже надеется заключить новую сделку с Айвеном.