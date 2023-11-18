Лескотт верит, что "Эвертону" по силам избежать вылета

Бывший защитник "Эвертона" Джолеон Лескотт считает, что команде Шона Дайча по силам избежать вылета из Премьер-Лиги, несмотря на снятие 10 очков.

Накануне с "Эвертона" сняли 10 очков в Премьер-Лиге за нарушение правил финансового фейр-плей.



Однако в последние недели "ириски" улучшили свои результаты, и это вселяет в Лескотта, сыгравшего 143 матча за мерсисайдский клуб с 2006 по 2009 год, уверенность насчет положительного исхода сезона.



"Меня удивила скорость принятия решения, потому что я только на этой неделе разговаривал с людьми из клуба, и они совершенно этого не ожидали".



"С нашей точки зрения, это случилось в оптимальное время. Сейчас они регулярно побеждают в своих матчах. Если бы это случилось ранее в этом сезоне, то минус около твоего количества очков произвел бы негативный эффект на твою мораль и уверенность в себе".



"Я знаю, что теперь они 19-е и близки к вылету, но они будут уверены, что смогут спастись", — цитирует Лескотта Daily Mail.