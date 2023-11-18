Сане отложил переговоры с "Баварией" о новом контракте

Вингер "Баварии" Лерой Сане, которого сватают в "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", решил отложить переговоры со своим клубом о новом контракте.

Еще в прошлом месяце появились слухи, что "Ливерпуль" рассматривает Сане в качестве замены для Мохамеда Салаха, которого упорно сватают в Саудовскую Аравию.



Также Лероя связывают с возвращением в "Сити", откуда в 2020 году он уехал в Мюнхен, забив 47 голов в 151 матче за "Баварию".



Сане великолепно начал этот сезон, забив девять голов и отдав семь результативных передач, однако 27-летний немец пока не готов обсуждать с "Баварией" продление своего рассчитанного до 2025 года контракта.



"Я еще совершенно не думал о своем будущем. Клуб хочет начать переговоры, но в данный момент я хочу сосредоточиться на сезоне. Я буду думать только о "Баварии", а остальное уладится само собой", — цитирует Сане Daily Mirror.