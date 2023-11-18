Холанд возвращается в "Сити" с травмой лодыжки

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд покинул расположение сборной Норвегии с травмой лодыжки.

Эту травму 23-летний Холанд получил в победном для сборной Норвегии товарищеском матче против Фарерских островов в минувший четверг (2:0).



Теперь возглавляющий бомбардирскую гонку Премьер-Лиги этого сезона игрок пропустит выезд норвежцев к сборной Шотландии в рамках отбора к Евро-2024 в воскресенье.



Норвежцы объясняют отсутствие Холанда сильными болевыми ощущениями, которые ограничивают подвижность Эрлинга, но настаивают, что травма не носит серьезного характера, сообщает Sky Sports.



Ровно через неделю, 25 ноября, "Сити" сыграет против "Ливерпуля", и главному тренеру "горожан" Хосепу Гвардиоле очень бы хотелось, чтобы Холанд поправил свое здоровье к этому важнейшему матчу Премьер-Лиги.