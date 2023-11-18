Отец Диаса рассказал, что Луис мечтает о "Барселоне"

Луис Диас с отцом Отец нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса заявил, что его сын мечтает выступать за "Барселону".

Диас утвердился важным игроком "Ливерпуля" после своего перехода из "Порту" в январе 2022, даже несмотря на то, что первый полный сезон в Англии был нарушен для Луиса серьезной травмой колена.

Но если верить Луису Мануэлю Диасу, едва освобожденному из колумбийского плена, существует клуб, который может переманить 26-летнего нападающего из "Ливерпуля".

"Правда в том, что в данный момент мне известно очень мало о "Барселоне". Это правда, что Луис — преданный фанат "Барселоны", и для него было бы мечтой отправиться туда. Пока что я бы хотел поблагодарить "Порту" и "Ливерпуль" за то, как они приняли его".

"Луис — игрок, который легко нравится людям благодаря своей игре, потому что он скромный, трудолюбивый, целеустремленный и дисциплинированный".

"Если Луис отправится в "Барселону", у него не возникнет проблем, потому что это команда топ-уровня и одна из лучших в мире", — цитирует Диаса-старшего Evening Standard.




Метки Барселона, Диас, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2023 13:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 18.11.2023 13:36 # tursa
    логично. любой игрок из юа хочет играть в лалиге. но сейчас барсе нужно доказывать свой статус иначе останется только реал, а там всех подряд не берут, а только лучших

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  2. gjchancel 18.11.2023 13:35 # gjchancel
    В Барселоне погода лучше в Ливерпуле )))

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  3. division 18.11.2023 13:27 # division
    Неудивительно. Игроки всегда рассматривают лузерпуль как трамплин в топ клуб

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  4. qess 18.11.2023 13:22 # qess
    Окропили обрыганов

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