Отец Диаса рассказал, что Луис мечтает о "Барселоне"

Отец нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса заявил, что его сын мечтает выступать за "Барселону".

Диас утвердился важным игроком "Ливерпуля" после своего перехода из "Порту" в январе 2022, даже несмотря на то, что первый полный сезон в Англии был нарушен для Луиса серьезной травмой колена.



Но если верить Луису Мануэлю Диасу, едва освобожденному из колумбийского плена, существует клуб, который может переманить 26-летнего нападающего из "Ливерпуля".



"Правда в том, что в данный момент мне известно очень мало о "Барселоне". Это правда, что Луис — преданный фанат "Барселоны", и для него было бы мечтой отправиться туда. Пока что я бы хотел поблагодарить "Порту" и "Ливерпуль" за то, как они приняли его".



"Луис — игрок, который легко нравится людям благодаря своей игре, потому что он скромный, трудолюбивый, целеустремленный и дисциплинированный".



"Если Луис отправится в "Барселону", у него не возникнет проблем, потому что это команда топ-уровня и одна из лучших в мире", — цитирует Диаса-старшего Evening Standard.