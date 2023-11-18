Отец Диаса рассказал, что Луис мечтает о "Барселоне"
Отец нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса заявил, что его сын мечтает выступать за "Барселону".
Диас утвердился важным игроком "Ливерпуля" после своего перехода из "Порту" в январе 2022, даже несмотря на то, что первый полный сезон в Англии был нарушен для Луиса серьезной травмой колена.
Но если верить Луису Мануэлю Диасу, едва освобожденному из колумбийского плена, существует клуб, который может переманить 26-летнего нападающего из "Ливерпуля".
"Правда в том, что в данный момент мне известно очень мало о "Барселоне". Это правда, что Луис — преданный фанат "Барселоны", и для него было бы мечтой отправиться туда. Пока что я бы хотел поблагодарить "Порту" и "Ливерпуль" за то, как они приняли его".
"Луис — игрок, который легко нравится людям благодаря своей игре, потому что он скромный, трудолюбивый, целеустремленный и дисциплинированный".
"Если Луис отправится в "Барселону", у него не возникнет проблем, потому что это команда топ-уровня и одна из лучших в мире", — цитирует Диаса-старшего Evening Standard.
18.11.2023 13:00
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логично. любой игрок из юа хочет играть в лалиге. но сейчас барсе нужно доказывать свой статус иначе останется только реал, а там всех подряд не берут, а только лучших
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В Барселоне погода лучше в Ливерпуле )))
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Неудивительно. Игроки всегда рассматривают лузерпуль как трамплин в топ клуб
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Окропили обрыганов
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