Дженас считает, что МЮ следует уволить Тен Хага

Бывший полузащитник сборной Англии Джермейн Дженас заявил, что не считает Эрика Тен Хага правильным человеком для "Манчестер Юнайтед".

Последние недели Тен Хаг находится под колоссальным давлением. "Юнайтед" занимает только шестое место в Премьер-Лиге, вылетел из Кубка Лиги, а в Лиге Чемпионов находится на дне своей группы.



Дженас убежден, что Тен Хагу просто не хватает мастерства для столь сложной работы. Дженас разочарован игровой философией и приобретениями голландского специалиста.



"Я не вижу игроков, которые бы выглядели безнадежно. Я просто вижу игроков, которые не знают, что делать. Между ними нет сплоченности".



"Я не думаю, что он (Тен Хаг) достаточно хорош. В его тренерском стиле я не увидел ничего, что бы заставило меня подумать, что он правильный человек и ведет их в правильном направлении".



"По тем приобретениям, которые он совершил, я не могу увидеть, в чем его план, и это важный аспект. Он лишь покупает знакомых ему игроков, нежели тех, кто хорош для "Манчестер Юнайтед", — цитирует Дженаса talkSPORT.