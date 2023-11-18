О'Хара: "Артета заслуживает дисквалификации"

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара призвал дисквалифицировать главного тренера "Арсенала" Микеля Артету за жесткую критику судейства после поражения 1:0 от "Ньюкасла".

В минувший четверг FA предъявила обвинения Артете насчет оскорбления арбитров после первого поражения "Арсенала" в этом сезоне Премьер-Лиги.



Артета был чрезвычайно возмущен решением рефери и системы VAR засчитать гол Энтони Гордона, и О'Хара считает, что Микель должен понести наказание за свои резкие высказывания.



"Что касается его нытья... Все мы знаем, что рефери могут быть неприятны, а система VAR подводит команды, но если кто и должен жаловаться, то это (главный тренер "Вулверхэмптона") Гари О'Нил, потому что он столкнулся с рядом вопиющих ошибок".



"Я видел разбор (Ховарда Уэбба) в эфире Sky Sports этого судейского решения в матче с "Ньюкаслом", и арбитры ничего не упустили из виду. Не было явного свидетельства, что мяч вышел за пределы поля. Не было явной судейской ошибки, где фолили на Габриэле. Так что это гол".



"Это потребовало времени, это заняло несколько минут, это расстраивает, и это можно улучшить и ускорить, но само решение было правильным. А вот так выходить и разносить арбитров в пух и прах... Это лишь увеличивает давление на арбитров и сулит им новые разочарования. Думаю, он потерял контроль над собой. Думаю, он заслуживает дисквалификации", — сообщил О'Хара talkSPORT.