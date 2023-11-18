"Юнайтед" не обращался к "Пэлас" насчет Фридмена

Президент "Кристал Пэлас" Стив Пэриш заявил, что "Манчестер Юнайтед" не обращался к нему насчет спортивного директора Дуги Фридмена.

Своей работой в "Пэлас" Фридмен заслужил репутацию одного из лучших спортивных директоров в Премьер-Лиге. 49-летний шотландец привел на "Селхерст Парк" талантов вроде Майкла Олисе, Эберечи Эзе, Марка Гехи, Йоакима Андерсена и Шейка Дукуре.



Фридмен считается целью сэра Джима Рэтклиффа, покупающего 25% акций "Юнайтед", и протеже легенды "красных дьяволов" сэра Алекса Фергюсона, однако в "Пэлас" пока ничего не знают о планах "красных дьяволов".



"Нужно влезть в головы этим людям, чтобы узнать наверняка, не так ли? Никаких переговоров насчет этого определенно нет. Хотя это льстит нашему клубу".



"Вы, парни, живете в мире, где только 50 процентов историй в медиа являются правдой. Остальные 50 процентов — нет. Мы просто не знаем, что есть что", — цитирует Пэриша Daily Mail.