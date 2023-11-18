Allianz близка к сделке по стадиону "Вест Хэма"

Немецкая страховая компания Allianz близка к приобретению прав на переименование Лондонского стадиона, на котором выступает "Вест Хэм".

Ранее на этой неделе появилась информация, что переговоры по Лондонскому стадиону ведет не только Allianz, но и американская фирма по продаже билетов Stage Front.



По информации BBC, именно Allianz является фаворитом на заключение сделки с "Вест Хэмом" и Лондонской корпорацией развития наследия, фактическим владельцем стадиона, находящегося в 99-летней аренде у "молотобойцев".



Стороны не устанавливают временных рамок, однако ожидается, что переговоры с Allianz увенчаются успехом.



"Вест Хэм" заработает на этой сделке только в том случае, если ее стоимость превысит 4 миллиона фунтов в год.



Добавим, Allianz уже принадлежат права на названия стадионов "Баварии" и "Ювентуса", а также перестроенного Сиднейского футбольного стадиона.