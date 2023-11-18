"Юнайтед" близок к назначению Жан-Клода Блана

Жан-Клод Блан "Манчестер Юнайтед" близок к назначению Жан-Клода Блана своим новым исполнительным директором.

На этой неделе "Юнайтед" объявил, что Ричард Арнольд освободит должность исполнительного директора к Новому Году.

Предполагается, что за этим решением стоит сэр Джим Рэтклифф, находящийся на пороге приобретения 25% акций клуба с "Олд Траффорд".

По информации BBC, после заключения сделки стоимостью 1.25 млрд. фунтов Рэтклифф собирается назначить Блана вместо Арнольда.

Блан с прошлого года трудится на Рэтклиффа, присоединившись к Ineos в качестве исполнительного директора спортивного подразделения компании сэра Джима.

Блан является выпускником Гарварда и прежде поработал исполнительным директором в "Ювентусе" и ПСЖ. 60-летний француз даже получил прозвище "Лионель Месси спортивного бизнеса".

Ожидается, что Блан возглавит спортивный проект "Юнайтед" и задаст новую стратегию. Рэтклифф также собирается задействовать в клубе свою правую руку в лице сэра Дейва Брейлсфорда, но не в качестве спортивного директора.

Блан известен тем, что помог "Ювентусу" поправить свои дела после ссылки в Серию Б в 2006 году. В ПСЖ Жан-Клод прибыл в 2011, и при нем парижане завоевали 28 трофеев, включая восемь титулов Лиги 1.


Метки Блан, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 18.11.2023 08:00

Количество просмотров Просмотров: 324



Поиск: