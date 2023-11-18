Саутгейт: "Не буду сильно критиковать игроков за неважную игру против Мальты"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что будет снисходителен со своими игроками после невыразительной игры против Мальты.

В пятницу вечером англичане одержали победу над Мальтой со счетом 2:0 и гарантировали себе первое место в Группе C в рамках отбора к Евро-2024.



Своей игрой родоначальники футбола произвели удручающее впечатление, открыв счет с помощью автогола и нанеся первый удар в створ только на 64-й минуте. Однако Саутгейт не видит повода для беспокойства.



"Это был матч, который мы неважно начали. Я давно в футболе — если ты не начинаешь хорошо, то нащупать игру сложно".



"Мы забили гол из ничего, но обычно качество нашей работы с мячом выше. Думаю, это просто был один из тех дней, когда парни знали, что смогут победить, не напрягаясь, и мы по-настоящему не нагружали себя, как сделали бы обычно".



"Парни провели так много матчей и проделали великолепную работу, поэтому я не буду сильно критиковать их за это", — цитирует Саутгейта Sky Sports.